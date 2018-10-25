20:40 | Футбол — Лига Европы

Ташаев и Игнатов - в старте "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

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"Спартак" объявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс". С первых минут встречу начнут полузащитники Александр Ташаев и Михаил Игнатов.

Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо - Игнатов, Фернанду, Зобнин - Ломовицкий, Зе Луиш, Ташаев. 

Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Р. Еременко, Тимофеев, Попов, Ханни.

Состав "Рейнджерс": Макгрегор - Таверньер, Ворралл, Голдсон, Флэнаган - Эджария, Джек, Кулибали - Кандейас, Морелос, Кент.

Рейнджерс - Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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