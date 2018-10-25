Ташаев и Игнатов - в старте "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

"Спартак" объявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс". С первых минут встречу начнут полузащитники Александр Ташаев и Михаил Игнатов.
Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо - Игнатов, Фернанду, Зобнин - Ломовицкий, Зе Луиш, Ташаев.
Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Р. Еременко, Тимофеев, Попов, Ханни.
Состав "Рейнджерс": Макгрегор - Таверньер, Ворралл, Голдсон, Флэнаган - Эджария, Джек, Кулибали - Кандейас, Морелос, Кент.
📋 Состав "Спартака" на матч @EuropaLeague с @RangersFC– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 октября 2018 г.
📺 @MatchTV
📻 Аудиотрансляция матча 📲 приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин#РейнджерсСпартак #UEL pic.twitter.com/bhDKTp8pk3
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