Стивен Джеррард: "Первый тайм с "Уфой" разочаровал"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что ему не понравился первый тайм матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Уфы" (1:0). Тем не менее, он отметил, что не собирается критиковать за это игроков.

- Я был немного разочарован в первом тайме, хотя мы выиграли его со счетом 1:0, - цитриует Sky Sports Джеррарда. - Вторая половина была ближе к тому, что я хочу видеть. "Рейнджерс" держал "Уфу" на своей половине в течение большей части второго тайма. Мы просто не были вознаграждены за то, как играли во втором тайме. Конечно, мне понравилась победа с большей разницей и лучшей игрой в первом тайме, но я не критикую игроков.