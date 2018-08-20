Стивен Джеррард: "Надеюсь, "Уфа" приедет на матч с "Рейнджерс", но это не моя проблема"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отметил, что с нетерпением ждет встречи с "Уфой" в Лиге Европы. Он надеется, что российская команда не испытает проблем с получением британских виз, о чем ранее сообщили шотландские СМИ.

- Я услышал об этом недавно, но это не моя проблема, - приводит The Scottish Sun слова Джеррарда. - Посмотрим, как все выйдет. Надеюсь, они получат визы и приедут. Мы в хорошей форме и ждем игры. Надеюсь, проблемы у "Уфы" исчезнут - не могу дождаться нового выхода на "Айброкс".

Британские СМИ: у "Уфы" проблемы с визами, матч с "Рейнджерс" под угрозой срыва