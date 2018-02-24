Станислав Черчесов: "Все соперники российских клубов в Лиге Европы одного уровня"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что российским клубам достались интересные соперники по 1/8 финала Лиги Европы. При жеребьевке, которая состоялась в пятницу, "Локомотиву" выпал мадридский "Атлетико", "Зениту" - немецкий "Лейпциг", ЦСКА - французский "Лион".

- Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России, - приводит ТАСС слова Черчесова. - Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала. Думаю, что все команды [соперники российских клубов] одного уровня, но выделяется, естественно, "Атлетико", все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги чемпионов играли. А так и "Лион" будет интересным соперником, и "Лейпциг" производит определенный фурор в Германии.

