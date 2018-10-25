"Стандард" Льеж - "Краснодар": онлайн-трансляция матча Лиги Европы - в 22.00

В четверг, 25 октября, "Краснодар" проведет третий матч в групповом турнире Лиги Европы. Краснодарский клуб встретится в Бельгии с льежским "Стандардом". Игра на стадионе "Морис Дюфран" начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Стандард" Льеж – "Краснодар".

Краснодарский клуб после двух туров лидирует в группе J – 6 очков после побед над "Акхисаром БС" (1:0 в гостях) и "Севильей" (2:1 на своем поле). "Стандард" делит второе место с севильцами – по 4 очка, после поражения от испанского клуба (1:5 в гостях) и победы над "Акхисаром БС" (2:1 на своем поле).

"Стандард" Льеж – "Краснодар": Лига Европы, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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