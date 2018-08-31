17:45 | Футбол — Лига Европы

Стали известны даты игр "Спартака" в Лиге Европы


Стали известны даты матчей "Спартака" в рамках группового этапа Лиги Европы. Красно-белые сыграют в группе G. Его соперниками станут "Вильярреал""Рапид" и "Рейнджерс".

Календарь выглядит так:

20 сентября: "Рапид"- "Спартак"

4 октября: "Спартак" - "Вильярреал"

25 октября: "Рейнджерс" - "Спартак"

8 ноября: "Спартак" - "Рейнджерс"

29 ноября: "Спартак" - "Рапид"

13 декабря: "Вильярреал" – "Спартак"

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"Зенит", "Спартак" и "Краснодар": у кого больше шансов на успех в Лиге Европы?
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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-08-31-startuyem_v_lige_yevropy_matchem_v_vene/

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