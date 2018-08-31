Стали известны даты игр "Спартака" в Лиге Европы

Стали известны даты матчей "Спартака" в рамках группового этапа Лиги Европы. Красно-белые сыграют в группе G. Его соперниками станут "Вильярреал", "Рапид" и "Рейнджерс".
Календарь выглядит так:
20 сентября: "Рапид"- "Спартак"
4 октября: "Спартак" - "Вильярреал"
25 октября: "Рейнджерс" - "Спартак"
8 ноября: "Спартак" - "Рейнджерс"
29 ноября: "Спартак" - "Рапид"
13 декабря: "Вильярреал" – "Спартак"
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-08-31-startuyem_v_lige_yevropy_matchem_v_vene/