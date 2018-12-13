"Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в красной форме

Фуболисты "Спартака" сыграют с "Вильярреалом" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в красной форме, информирует пресс-служба клуба.

"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.

"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, групповой турнир, 13 декабря 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)

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