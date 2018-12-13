"Спартак" сыграет с "Вильярреалом" в красной форме

Фуболисты "Спартака" сыграют с "Вильярреалом" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в красной форме, информирует пресс-служба клуба.
"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.
"Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, групповой турнир, 13 декабря 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)
В гостях – в домашней форме.#Спартак сыграет с @VillarrealCF в красном! 🔴⚪️👊🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 декабря 2018 г.
До битвы за плей-офф @EuropaLeague осталось меньше 8 часов! #ВильярреалСпартак #UEL pic.twitter.com/nFdl57UwHs
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