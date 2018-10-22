"Спартак": "Оформление виз началось задолго до тренировок Глушакова и Ещенко с дублем"

"Спартак" на официальном сайте выступил с официальным заявлением по поводу ситации с британскими визами защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

"Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Ещенко и Глушакову "за спиной главного тренера". На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы", - говорится в заявлении "Спартака".

Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко после отставки главного тренера Массимо Карреры могут полететь на игру Лиги Европы против "Рейнджерс". Встреча состоится в Глазго в четверг, 25 мая.

Оба футболиста были переведены в молодежку "Спартака" в середине сентября после того, как поставили лайки под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Карреру.