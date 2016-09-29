20:24 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Смолов вывел "Краснодар" вперед в матче с "Ниццей" и получил повреждение

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на 22-й минуте домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" открыл счет встречи – 1:0. Результативной передачей отметился Артур Енджейчик. Для Смолова этот мяч стал 57-м в зачет "Клуба 100".

Отметим, что, нанося удар, форвард сборной России получил травму и не смог самостоятельно подняться.

Трансляция матча "Краснодар" – "Ницца"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spartakmoskva63

Купят скоро Федю,по ходу.За национальное достояние.

20:35

spartakmoskva63

Купят скоро Федю,по ходу,за национальное достояние.

20:34

shpasic

эй, Федя, давай без травм! кто же ещё иначе будет fantasy капитанить!

20:30

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