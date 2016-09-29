Смолов вывел "Краснодар" вперед в матче с "Ниццей" и получил повреждение

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов на 22-й минуте домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" открыл счет встречи – 1:0. Результативной передачей отметился Артур Енджейчик. Для Смолова этот мяч стал 57-м в зачет "Клуба 100".
Отметим, что, нанося удар, форвард сборной России получил травму и не смог самостоятельно подняться.
spartakmoskva63
Купят скоро Федю,по ходу.За национальное достояние.
20:35
spartakmoskva63
Купят скоро Федю,по ходу,за национальное достояние.
20:34
shpasic
эй, Федя, давай без травм! кто же ещё иначе будет fantasy капитанить!
20:30