Слуцкий и Марадона могут встретиться в отборе Лиге Европы

Сегодня, 6 августа, в Ньоне прошла жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги Европы. "Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого на этой стадии турнира может встретиться с "Динамо-Брест", председателем правления которого является Диего Марадона.

Это двухраундовое противостояние состоится, если голландский клуб в 3-м раунде преодолеет сопротивление "Базеля", а команда из Белоруссии выйдет победителем в играх с "Аполлоном".

Матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы состоятся 23 и 30 августа. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 31 августа в Монако.