"Следующая остановка - Москва". "Рейнджерс" вылетел в Москву

Футболисты "Рейнджерс" вылетели в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". Встреча состоится в четверг на "Открытие Арене".
- Следующая остановка - Москва, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
#RangersFC jetted off to Russia earlier today ahead of their @EuropaLeague game v @fcsm_official 🇷🇺✈️ pic.twitter.com/cfYP0pbDQ9– Rangers Football Club (@RangersFC) 7 ноября 2018 г.
📸 Next stop Moscow #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/ZL8zbionB3– Rangers Football Club (@RangersFC) 7 ноября 2018 г.
После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.
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