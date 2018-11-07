17:45 | Футбол — Лига Европы

"Следующая остановка - Москва". "Рейнджерс" вылетел в Москву

Обсудить
0

Футболисты "Рейнджерс" вылетели в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". Встреча состоится в четверг на "Открытие Арене".

- Следующая остановка - Москва, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.

Спартак - Рейнджерс

Все о Лиге Европы - здесь

Опрос

Что делать Глушакову?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...