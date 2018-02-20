Славолюб Срнич: "Шансы равны, но предпочту назвать фаворитом ЦСКА"

Полузащитник "Црвены Звезды" Славолюб Срнич перед ответным матчем с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы отметил важность первой игры, которая завершилась со счетом 0:0. Он подчеркнул, что постарается забить в ворота армейцев.
– Мы не пропустили, это очень важно, – цитирует Vesti Online Срнича. – Всем известно, насколько важно забить в гостях. Кто будет забивать? Кто-нибудь, но пусть это буду я. Постараюсь забить, как и в матче с "Краснодаром".
Мы ожидаем, что матч в Москве будет похожим на тот, что был в Белграде. Будет сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Победит тот, у кого будет больше желания, у нас с этим не бывает проблем. У нас равные шансы, но я предпочитаю назвать фаворитом ЦСКА. У нас такие же условия, как и в России. Мы готовимся так же, как к любой другой игре.
Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.