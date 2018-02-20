Славолюб Срнич: "Шансы равны, но предпочту назвать фаворитом ЦСКА"

Полузащитник "Црвены Звезды" Славолюб Срнич перед ответным матчем с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы отметил важность первой игры, которая завершилась со счетом 0:0. Он подчеркнул, что постарается забить в ворота армейцев.

– Мы не пропустили, это очень важно, – цитирует Vesti Online Срнича. – Всем известно, насколько важно забить в гостях. Кто будет забивать? Кто-нибудь, но пусть это буду я. Постараюсь забить, как и в матче с "Краснодаром".