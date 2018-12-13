Сколько "Спартак" заработал за счет выступления в еврокубках?

Доход "Спартака" от игры в Лиге Европы сезона-2018/19 составил не меньше 3,57 миллиона евро. 2,62 миллиона московский клуб получил за счет участия в групповом турнире, 0,57 миллиона - за счет победы над "Рейнджерс" (4:3), по 0,19 миллиона - за счет ничьих с "Рейнджерс" (0:0) и "Вильярреалом" (3:3). "Спартак" занял четвертое место в группе G и завершил выступления в еврокубках-2018/19.

Участникам Лиги Европы также положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (клуб может заработать минимум 71,4 тысячи евро, максимум – 3,42 миллиона) и из маркетингового пула (общий фонд - 168 миллионов евро).

Что касается "Краснодара", который в четверг проиграл "Севилье", то он заработал не меньше 5,9 миллиона евро. Краснодарская команда стала второй в группе J, пробившись в плей-офф Лиги Европы. (Илья Андреев)

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