Шамиль Газизов: "Определенные сложности с визами были"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что у клуба были определенные сложности с получением британских виз для поездки на первый матч 4-го отборочнго раунда Лиги Европы против "Рейнджерс". Он поблагодарил РПЛ и РФС за помощь.

– Определенные сложности были, но мы все проблемы решили, – приводят "Известия" слова Газизова. – Нам помогают наши коллеги, лига и РФС. Конечно, в каких-то вопросах мы не имеем опыта, поэтому нам подсказывают, за что большое спасибо. Лига Европы — это опыт не только для игроков, но и для всего менеджмента клуба.