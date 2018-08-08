Шамиль Газизов: "Болельщиков "Уфы" в Люксембурге не будет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Прогреса" из Люксембурга состоится не на основном стадионе европейской команды, а на резервном. Сегодня, напомним, стало известно о том, что встреча перенесена с 14 на 16 августа.

- Хорошо, что удалось все согласовать. Мы довольны, - сказал Газизов. – Теперь сыграем на резервном стадионе в Люксембурге. Вместимость этого муниципального стадиона, если не ошибаюсь, около 2000 человек. Хотел бы поблагодарить все стороны, которые участвовали в решении вопроса: это и РФС, и РПЛ, и "Краснодар" подключился, и наша маленькая заслуга есть. В УЕФА тоже молодцы – быстро среагировали, спасибо им большое. И, конечно, клубу из Люксембурга, они вошли в наше положение.

- Есть в планах везти своих болельщиков?

- Наверняка кто-то приедет, но организованных выездов у нас нет.

Встреча пройдет 16 августа и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому). (Андрей СИЗЯКИН)