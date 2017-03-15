Серхио Альварес: "Мечты сбываются, когда играешь на таком стадионе, как у "Краснодара"

Вратарь "Сельты" Серхио Альварес в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" восхитился стадионом соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Никто не может расслабляться, когда идет большая ротация, – сказал Альварес. – Каждый должен быть готов сыграть в любой момент. Тем более, всегда может потребоваться чья-либо помощь. На самом деле, когда я был маленьким, всегда мечтал играть на таком уровне. И моя мечта постепенно сбывается. Когда играешь на таком стадионе, понимаешь, что хочешь продолжать это делать и дальше.