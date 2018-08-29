Сергей Томаров: "Импонирует игра многих в "Рейнджерс", но не успеем подписать их"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал тот факт, что после прохода "Домжале" был подписан Ловро Бизяк, сейчас в состав клуба из столицы Башкортостана переходит Оливер Тилл из "Прогреса", который был обыгран в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Также он поделился мнением о подписании кого-то из игроков соперника по 4-му отборочному раунду второго по значимости еврокубка – "Рейнджерс".

– По Тиллу еще рано говорить, – сказал Томаров. – Что касается "Рейнджерс", то в их составе мне импонирует игра многих. Процесс перехода сложен, осталось не так много дней, скорее всего не получится подписать кого-то из их команды.

Кто именно мне нравится? Очень хороший нападающий, центральный защитник, правый защитник – второй номер. На каждой позиции есть игроки, они довольно очень много талантливых ребят из английских молодежных академий времени. Знаю, что Джеррард некоторых приглашал под свое видение. Некоторые футболисты из состава "Рейнджерс" в будущем могут вырасти в звезд мирового футбола.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,

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