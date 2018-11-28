Сергей Семак: "Невозможно настроить команду на ничью. Нам нужна победа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" отметил, что не думает о том, какой конкретно результат устраивает команду.

- В чем игровые особенности "Копенгагена"?

- "Копенгаген" - лучшая команда Дании сейчас. Недавно он выиграл принципиальный для себя матч. Футболисты команды здорово работают с мячом, хорошо укомплектованы. Легкой прогулки не будет. Класс команд примерно одинаковый. Но наш плюс - родные стены, дома играть приятнее. В четверг будет непростой матч.

- "Зенит" устраивает нулевая ничья. Насколько сложно настраивать команду в такой ситуации?

- Нам нужна только победа. Невозможно настроить команду на ничью, нужно выкладываться в каждом матче. Для нашей команды это один из определяющих факторов, как и самоотдача, дисциплина, индивидуальные качества. Мы должны отдавать все силы ради победы. Это футбол. Тем он и интересен.

- В последние два месяца в хорошей форме у соперника Роберт Сков. Он здорово смещается справа и бьет. Насколько в этих условиях целесообразно использование левого защитника-правши?

- Да, он отлично бьет и много забивает. Футболист молодежной сборной с множеством преимуществ. Согласен, что правоногие левые защитники чувствуют себя менее уверенно на этой позиции. Возможно, что появится и правша, но могут быть варианты. Для атакующего игрока переход с фланга на фланг, конечно, куда проще. (Артем Рябовол, Гоша Чернов).