Сергей Семак: "Катастрофы никакой нет. Главное, что закончили первыми"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Славии" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) заявил, что катастрофы не случилось. По его словам, победила команда, которая больше этого заслуживала.

– Мне кажется, команда которая больше заслуживала, победила, - цитирует пресс-служба клуба Семака. - Играли, к сожалению, очень невнимательно, много совершали ошибок в организации игры и в обороне. Пропущенные мячи повлияли на ход игры. Нужно было забивать хотя бы один, чтобы вернуться. Не хватало остроты и движения, чтобы серьезно изменить исход матча. Ребята старались. Спасибо болельщикам, которые приехали сюда и поддержали нас. К сожалению, порадовать их не смогли.

– Чего больше: радости от выполненной задачи или огорчения от поражения? И какое значение придаете этому матчу, учитывая, что задача была уже решена?

– Катастрофы никакой нет. Главное, что закончили первыми. Осадок неприятный от последних поражений в чемпионате. Понимаем, сколько работы предстоит, насколько сложно было и будет. Это наша работа, будем работать.