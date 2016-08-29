Сергей Галицкий: "У нас сильные соперники в Лиге Европы. Но иногда все-таки надо получать удовольствие от футбола"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" подчеркнул, что считает возможным любое развитие событий в групповом турнире Лиги Европы. "Быки" попали в один квартет с "Шальке", "Зальцбургом" и "Ниццей".

– Группа у нас одна из самых неприятных, – сказал Галицкий. – "Ницца", хоть и из четвертой корзины, тоже может отобрать у всех очки и даже выйти в итоге в плей-офф. Да, "Шальке", наверное, чуть сильнее "Зальцбурга". Но здесь все могут отобрать очки у всех.

И опять нам достались интересные чемпионаты. Мы опять привезем в Краснодар команды из Германии и Франции. Хотя гендиректор мне говорит, что лучше бы были слабые соперники, чтобы мы прошли дальше и заработали. Шутка, конечно. Не знаю, что такое "Зальцбург", наверное, как и они не знают нас, но "Шальке" и "Ницца" – это хорошие соперники. Все-таки надо получать удовольствие от футбола.