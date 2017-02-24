Сергей Андреев: "Ростов" способен пройти "МЮ". Зачем мы себя принижаем?"

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев выразил мнение, что "Ростов" способен пройти "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. Дончане сыграют с 20-кратным чемпионом Англии 9 и 16 марта.
– Полагаете, "Ростову" по силам пройти "МЮ"?
– А почему нет? Почему, я вас спрашиваю, нет? Ну зачем мы себя принижаем? Понимаю, если бы там сейчас играли Бекхэм, Скоулз, их тренировал бы Фергюсон. Но это не тот "МЮ". Да, неплохая команда, но… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Andersen32
Да и Канчельскиса нет. Ростов может пройти этот МЮ. А если не пройдёт за Ростов не стыдно, как за бомжей, коней и спартачок.
19:08
serzheo
Аллилуйя. Хоть кто-то правду говорит.
19:06