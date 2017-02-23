Сергей Андреев: "После ухода Халка "Зенит" не впечатляет"

Экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" – "Андерлехт" и "Ростов" – "Спарта" заявил, что не уверен в выходе питерцев в следующий раунд турнира. Напомним, в первой встрече "Ростов" добился убедительной победы со счетом 4:0, а "Зенит" уступил "Андерлехту".

– Перед матчем "Зенит" – "Андерлехт" многие эксперты говорили о том, что питерцы однозначно пройдут дальше, – сказал Андреев. – А я смотрю на этих экспертов и не понимаю, почему это должно произойти? После ухода Халка "Зенит" не впечатляет. Не уверен, что они смогут выиграть. Я ставлю 75 процентов на то, что "Андерлехт" пройдет в следующий этап, а на "Зенит" – всего 25 процентов.

Большие надежды возлагались на Бранислава Ивановича, но он не может и мяч рукавичками ловить, и голы забивать, и попутно свои функции правого защитника выполнять. Что касается "Ростова", у них все иначе. У "Спарты" нет ни одного процента! (Любовь КОНЯЕВА)