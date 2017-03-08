15:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сергей Андреев: "Не знаю, что случилось с газоном в Ростове. Но играть можно"

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Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев удивился состоянию газона на стадионе "Олимп 2", на котором завтра состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов""Манчестер Юнайтед".

– Высказывание Моуринью о качестве газона? Он добился в футболе практически всего, имеет право высказываться так, как хочет. Я видел игру с "Томью" и удивился состоянию газона. Что-то с ним произошло, ведь в матче со "Спартой" поляна была в очень приличном состоянии. Не знаю, что случилось – может, вирус какой поразил траву. В феврале к покрытию вопросов не было ни у кого.

– Может португалец не привык к таким газонам?

– Играть в Ростове точно можно. (Сергей АСТАХОВ)

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