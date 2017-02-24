"Сельта" в овертайме выбила "Шахтер" из Лиги Европы

"Сельта" одержала победу над "Шахтером" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:0. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Яго Аспас с пенальти сравнял счет в этом противостоянии, а затем Густаво Кабраль забил победный гол.

Лига Европы

1/16 финала

"Шахтер" (Украина) - "Сельта" (Испания) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Аспас, 90+1 - с пенальти (0:1). Кабраль, 108 (0:2).

"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Исмаили, Ордец, Тайсон (Бернард, 83), Марлос, Фред, Коваленко (Степаненко, 73), Малышев (Борячук, 112), Лещук.

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья (Хосабед Санчес, 58), Фонтас, Мальо, Хонни, Васс (Бонгонда, 80), Эрнандес, Систо (Росси, 85), Аспас, Гвидетти.

Предупреждения: Аспас, 13. Ронкалья, 26. Лещук, 36. Хонни, 63. Ракицкий, 90. Фред, 90+3. Гвидетти, 113. Бонгонда, 116. Срна, 119.

Судья: Винчич (Словения).

23 февраля. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Первый матч - 1:0