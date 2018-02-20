Щенников и Алексей Березуцкий тренируются с ЦСКА перед матчем с "Црвеной Звездой"

ЦСКА провел тренировку на стадионе "Октябрь" перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой". В занятии приняли участие восстанавливающиеся от травм Георгий Щенников и Алексей Березуцкий. Щенников в завтрашнем матче точно не сыграет, а выход на поле Березуцкого под вопросом. Оба защитника получили травмы в ноябре - у Березуцкого диагностировали перелом малоберцовой кости, у Щенникова - перелом лодыжки. В тренировке также участвовал дисквалифицированный Александр Головин.

Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию. В первой игре команды обошлись без голов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)