Руди Феллер: "Шансы "Марселя" против "Атлетико" высоки"

Бывший нападающий "Марселя" Руди Феллер считает, что у провансальцев есть шансы на победу в финале Лиги Европы против "Атлетико". Немец в составе французской команды в 1993 году выиграл Лигу чемпионов.

- "Марсель" заслужил это, - цитирует L'Equipe Феллера. - За последние 15 лет клуб пережил трудные времена, у него были проблемы. Однако у "Марселя" на стадионе всегда невероятная атмосфера, когда трибуны заполнены. Против "Атлетико", я думаю, что шансы "Марселя" высоки. В финале все может случиться. Возможно, "Атлетико" имеет больше шансов, но в 1993 году "Милан" был фаворитом, а победили мы. Это не так просто.

Финал Лиги Европы состоится в среду, 16 мая, в Лионе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.