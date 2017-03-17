"Ростов" проиграл "Манчестер Юнайтед"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде уступил "Манчестер Юнайтед" – 0:1. Автором единственного гола стал Хуан Мата. Напомним, что в этом поединке по разным причинам не смогли принять участие вратарь гостей Сослан Джанаев, защитник Владимир Гранат и хавбеки Александр Гацкан и Тимофей Калачев.
Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1). Своего соперника по четвертьфиналу "МЮ" узнает завтра после жеребьевки.
Лига Европы
1/8 финала
Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:0 (0:0)
Гол: Мата, 70.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Рохо, Смоллинг, Блинд (Джоунс, 64), Мата, Байи, Эррера, Погба (Феллаини, 48), Мхитарян, Ибрагимович.
"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Кудряшов, Сесар Навас, Байрамян (Киреев, 81), Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Азмун (Бухаров, 61), Полоз.
Предупреждение: Бухаров, 87.
Судьи: МАЖЕЙКА. Валиконис, Казлаускас, Румшас, Шимкус (все Литва).
16 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Первый матч – 1:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
top220
Очень достойно Ростов выступил,молодцы просто. Проиграть будущему победителю ЛЕ весьма не зазорно.
01:30
Andersen32
Одним словом не стыдно. На последних секундах был шанс, но не судьба.
01:28
Cheremis57
Slim Taller Наконец-то закончились эти колхозные мучения.Автобус в стойло! 01:01 ======= У тебя с мозгами всё в порядке? "Ростов" выступил лучше всех российских клубов в Европе! Смотрел два матча. В первом было стыдно за "Краснодар", а игра в Англии не отпускала с первой и до последней минуты! Огромное спасибо футболистам "Ростова" и тренерскому штабу за европейскую кампанию!! А теперь пора взбаламутить болото, которое называется РПФЛ!!!
01:25
Pablo_75
Я всё-таки думаю, что несмотря на все свои проблемы МЮ самая сильная команда в турнире. Никакой Лион или Шальке не сильнее. И Ростову не повезло со жребием, отрицать это глупо.
01:24
RobertH
Басист,Ромеро потащил ещё и в первом тайме.Когда мяч ещё и отскочил от земли.Он потащил три раза.Вот такие вратари сидят у Маура на запасе в Чемпионате.Действительно нужно хрен как особенно через одно место мыслить,чтоб не давать вратарю команды -финалиста чемпионатов мира игровой практики в регулярном первенстве.
01:23
Малыш из Ростова
При сложившихся обстоятельствах Ростов сыграл на пределе своих возможностей. План на игру в принципе выполнялся, поскольку играть с МЮ в открытый футбол было бы самоубийством, что по большому счету и показала контратака, когда был забит гол. Да, могло повести на последней секунде после удара Нобоа, но по чесноку МЮ победил заслужено. Но даже после проигрыша хочется сказать Ростову только слова благодарности за такую долгую евро сказку: команда два года назад игравшая в стыковых матчах за право остаться в вышке, без титульного спонсора, с финансовыми долгами и т.д. и т.п. за один года привозила в Ростов такие Команды и играла с ними вполне достойно, забивала шикарные голы. Так, что спасибо, мужики!
01:23
v.m.sem
Ну теперь,как у нас положено,надо заводить песню о достойных поражениях,о бойцовском духе и т.п..,не забыть про мировой заговор,происки ВАДА......
01:22
RW.irk
И с кем же теперь Лестеру Суперкап разыгрывать в августе?
01:22
HAZELSAMARA
Ростовчане сыграли весьма достойно. У них в этом еврокубковом сезоне на 14 матчей был лишь один провал - в Мюнхене. При этом они прошли "Андерлехт", в отличие от "Зенита", не свалились на последнее место в группе, в отличие от ЦСКА четырёх последних сезонов да и со "Спартой" отыграли гораздо ловчее нежели прошлогодние краснодарцы. Итоги года - 4 победы, 6 ничьих, 4 поражения, разница мячей 21-19 и груда баллов в копилку коэффициентов УЕФА.
01:22
higagy
МЮ сидел на бананах - потому и выиграли.
01:21
RW.irk
Че ипенья седни за двоих отдувается? У чмоки выходной?)
01:20
вояка
Грустно что наши вылетели, но всё же ростов сыграл в еврокубках лучше всех из нашего чемпа. А чтоб выиграть ЛЧ надобно появление у нас своей барсы .... не больше не меньше. Да и место в табели о рангах мы заняли (на мой взгляд) очень даже не плохое. Понятное дело - хоцца большего ...... но это когда-нибудь в будущем.
01:19
Thomas_Boy
В любом случае молодцы. Шансов на победу, конечно, не было и это понимали все. Отбивались всю игру, но два момента создали. Молодцы.
01:19
NickNo
Теперь нлавное для всех, чтобы Ростов сохранил состав, тренера, и занял в чемпионате второе место, чтобы снова играть в ЛЧ.
01:19
Luchezarny
и проиграли с минимальным счётом великому клубу на чужом поле
01:17
NickNo
Oleg1959========== Сами виноваты - нахватались карточек на ровном месте в ничего не значащем матче в Праге.
01:17
Luchezarny
МЮ не прошли бы даже наши волшебные СТОП клубы цээска и зынит..... а Ростов маладца с Бердыевым, минимальные деньги и настоящая мужская игра! Желаю удачи тренеру и команде !!
01:16
Oleg1959
Понравился Медведев. Ростову, конечно , тяжело. Основным игрокам замены нет.
01:15
NickNo
Kirillyurrich. Для тебя специально объясняю. Ростову мог попасться не МЮ, а какой-нибудь Генк или Гент, которые, скорее всего, прошли бы. На следующей стадии тоже могло бы подфартить. А далее - неизвестно кто в каком состоянии подошел бы к играм, и всё могло бы быть. Ростов же - не Барселона. Поэтому, нисколько не умаляя заслуг наших футболистов, стоит признать, что жребий очень важен был.
01:14
Новоуепинни
Банан и то больше по этой игре запомнится, чем Ростов ))
01:14
уруру
Бухаров напоминает Булыкина, такой же уволень))).Ростову спасибо за игры в ЛЕ, да и в рфппл... молодчаги !!!
01:13
Басист
Гаттузо крут!!!, Mangust_071 === bearor@yandex.ru
01:13
Doobrovsky-EXTRA
Бухаров и нобоа вот кто могли забить, поэтому нападки на Бухарова не к чему. Жребий плохой был сразу. При наличии апоэлов, Гентов, Генков и прочих ребят на выход..
01:12
Басист
Мужики - молодцы! Достойная игра, достойная битва. Разбавленным полурезервным составом с 15 футболистами в заявке едва не выгрызть ничью у гранда на одном из лучших стадионов мира - это дорогого стоит. Блин, ну как он потащил мёртвый от Нобоа из девятки... Огромное спасибо за прекрасный, фантастический, сумасшедший евросезон, КОМАНДА!!! P.S. РФПЛ, теперь держитесь - Ростов будет биться в полную силу, не считая более чемпионат второстепенным турниром, и кое-кому выше нас придется потесниться.
01:12
Новоуепинни
А просто всякие группы, где 200 команд ковыряются, это шлак. А как только более-менее приличные стадии на вылет - сразу труба для гордых представителей рфпл
01:11
Oleg1959
Конечно нет замены Калачеву, Гацкану и Гранату. А так могли бы пройти. За что дали в том матче карточки Калачеву, да и Гацкану. Да и сегодня судьи ощутимо были на стороне МЮ. Три голевых момента были. А МЮ такой можно обыгрывать.
01:11
Kupservas
Сильнее Ростова в Европе только МЮ....
01:10
Противник осень-весна
У Андерлехта и Аякса не было МЮ, Баварии и Атлетико. По мне уж так! Надо в ЧР за ЛЧ Ростовую бороться.
01:09
redgy
Kirillyurrich обидно другое - андерлехт и аякс прошли дальше ростова, усмешка судьбы ---------------------- да пофиг, они без ЛЧ зато были, без Баварий и Атлетико..
01:09
NF
Говорил же, что есть надежда только на надежду. Просто больше брать нечем. Было бы смешно, ежели бы матч для "Ростова" закончился по нулям: не пропустить, но и не выиграть НИЧЕГО от этого. Впрочем, "Ростов" весь матч топили и, в итоге, утопили Байрамян и вечные обрезы при попытках активности в атаке. Как только пытались выйти из глухой обороны, вся схема игры рушилась раз за разом. На этом уровне так играть, да еще и без вменяемой скамейки, моветон. Первые моменты пошли лишь во втором тайме. Бухаров запомнился моментом и карточкой. И все. Это с учетом того, что МЮ, по его меркам, никакой. Дальше их вытащил Ибрагимович, и Ромеро, когда надо было, не дурил. Байрамяна вообще в район Колымы отправить надо в отпуск. Какая там еще "магия" английского стадиона? К воротам прижались, инициативу отдали, брак в пасах неимоверный, хотя забивать "Ростову" надо было, а не МЮ. Можно, конечно, радоваться и таким заходам в еврокубках, только тогда уж на какие-либо трофеи в ближайшие лет десять можно не рассчитывать. "Ростов", конечно, молодец, не так безнадежно, как "Краснодар", но это делу не поможет. Этим клубам нужно намного больше ресурсов, иначе в еврокубках ловить нечего. Вечным попыткам отсидеться в обороне весь матч без вменяемой активности в атаке даже чётки Бердыева надолго не помогут. МЮ играл плохо, но "Ростов" большего тем более не заслужил. Ладно хоть Моуринью повеселил со своими бананами. Действительно, особенный. В определенном смысле...
01:09