"Ростов" проиграл "Манчестер Юнайтед"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде уступил "Манчестер Юнайтед" – 0:1. Автором единственного гола стал Хуан Мата. Напомним, что в этом поединке по разным причинам не смогли принять участие вратарь гостей Сослан Джанаев, защитник Владимир Гранат и хавбеки Александр Гацкан и Тимофей Калачев.

Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1). Своего соперника по четвертьфиналу "МЮ" узнает завтра после жеребьевки.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "РОСТОВ" (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Мата, 70.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Рохо, Смоллинг, Блинд (Джоунс, 64), Мата, Байи, Эррера, Погба (Феллаини, 48), Мхитарян, Ибрагимович.

"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Кудряшов, Сесар Навас, Байрамян (Киреев, 81), Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Азмун (Бухаров, 61), Полоз.

Предупреждение: Бухаров, 87.

Судьи: МАЖЕЙКА. Валиконис, Казлаускас, Румшас, Шимкус (все Литва).

16 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Первый матч – 1:1.

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"