"Ростов" готов дать "МЮ" совет, как обыграть "Аякс"

Пресс-служба "Ростова" обратилась к "Манчестер Юнайтед" перед финалом Лиги Европы. Решающий матч турнира пройдет сегодня, соперником "красных дьяволов" станет "Аякс". "Ростов" обыгрывал голландский клуб в отборочном турнире Лиги чемпионов (4:1, и 1:1 на выезде).

"МЮ", можем дать вам совет перед сегодняшним финалом", – появилась запись в Твиттере донской команды.

Напомним, что именно "Манчестер Юнайтед" выбил "Ростов" на стадии 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 1:0). Финал турнира начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.