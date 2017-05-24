"Ростов" готов дать "МЮ" совет, как обыграть "Аякс". ФУТБОЛ - Лига Европы. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" готов дать "МЮ" совет, как обыграть "Аякс"

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Пресс-служба "Ростова" обратилась к "Манчестер Юнайтед" перед финалом Лиги Европы. Решающий матч турнира пройдет сегодня, соперником "красных дьяволов" станет "Аякс". "Ростов" обыгрывал голландский клуб в отборочном турнире Лиги чемпионов (4:1, и 1:1 на выезде).

"МЮ", можем дать вам совет перед сегодняшним финалом", – появилась запись в Твиттере донской команды.

Напомним, что именно "Манчестер Юнайтед" выбил "Ростов" на стадии 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 1:0). Финал турнира начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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oleg.bob

Можно подумать!

19:14

maks55555

Может они лучше дадут совет Аяксу, как обыграть МЮ.)

19:10