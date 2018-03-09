Россия все равно останется шестой в рейтинге УЕФА

Три поражения "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы (соответственно от "Атлетико" - 0:3 в Мадриде, "Лиона" - 0:1 в Москве и "Лейпцига" - 1:2 в гостях) не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачи всех этих команд, наша страна останется шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.
Португальцам, пока сохранившим один клуб (лиссабонский "Спортинг"), уже не удастся обойти нас в рейтинге. Таким образом, в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. ЦСКА
|
ЛЧ/ЛЕ
|
18,45
|
2. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
16,2
|
3. Зенит
|
ЛЕ
|
6,605
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
5,77
|
5. Краснодар
|
ЛЕ
|
0,48
* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.
СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. ЦСКА
|
ЛЧ/ЛЕ
|
13
|
4
|
17
|
2. Зенит
|
ЛЕ
|
15
|
0
|
15
|
3. Локомотив
|
ЛЕ
|
12
|
0
|
12
|
4. Спартак
|
ЛЧ/ЛЕ
|
7
|
4
|
11
|
5. Краснодар
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
Всего: 58 очков, 5 команд, коэффициент 11,600, 4-е место в сезоне.
Победа в матче отборочного раунда оценивается одним очком, ничья – 0,5 очка. Победа в матче группового турнира приносит два очка, ничья – одно. За выход в групповой турнир Лиги чемпионов каждый из его 32 участников получает по четыре бонусных очка. Выход в 1/8 финала дает еще пять бонусных баллов. Те, кто проходит в 1/4 финала, 1/2 финала и финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, зарабатывают по одному очку за каждый из трех упомянутых раундов.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)
|
Страна
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
20,142
|
15,428
|
108
|
102,712
|
7 (5*)
|
2. Англия
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
14,928
|
17,785
|
124,5
|
77,319
|
7 (5)
|
3. Италия
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
14,250
|
14,833
|
89
|
73,749
|
6 (4)
|
4. Германия
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
14,571
|
8,000
|
56
|
69,570
|
7 (3)
|
5. Франция
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
10,000
|
60
|
54,915
|
6 (2)
|
6. РОССИЯ
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
11,600
|
58
|
52,382
|
5 (3)
|
7. Португалия
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
9,166
|
55
|
46,748
|
6 (1)
|
8. Украина
|
7,833
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
40
|
41,133
|
5 (2)
|
9. Бельгия
|
6,400
|
9,600
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
13
|
38,500
|
5 (0)
|
10. Турция
|
6,700
|
6,000
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
34
|
35,800
|
5 (1)
Полностью рейтинг УЕФА – здесь
Джаггер555
а смысл ти команды в лиги чемпионов иметь если не можем обыграть лузеров лион и лейпциг даже?
07:01
Posidelov87
в зенит только верится, остальные скорее всего проиграют снова.
06:29