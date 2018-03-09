Россия все равно останется шестой в рейтинге УЕФА

Три поражения "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы (соответственно от "Атлетико" - 0:3 в Мадриде, "Лиона" - 0:1 в Москве и "Лейпцига" - 1:2 в гостях) не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачи всех этих команд, наша страна останется шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.

Португальцам, пока сохранившим один клуб (лиссабонский "Спортинг"), уже не удастся обойти нас в рейтинге. Таким образом, в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ

Клуб Турнир Сумма* 1. ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 18,45 2. Спартак ЛЧ/ЛЕ 16,2 3. Зенит ЛЕ 6,605 4. Локомотив ЛЕ 5,77 5. Краснодар ЛЕ 0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 13 4 17 2. Зенит ЛЕ 15 0 15 3. Локомотив ЛЕ 12 0 12 4. Спартак ЛЧ/ЛЕ 7 4 11 5. Краснодар ЛЕ 3 0 3

Всего: 58 очков, 5 команд, коэффициент 11,600, 4-е место в сезоне.

Победа в матче отборочного раунда оценивается одним очком, ничья – 0,5 очка. Победа в матче группового турнира приносит два очка, ничья – одно. За выход в групповой турнир Лиги чемпионов каждый из его 32 участников получает по четыре бонусных очка. Выход в 1/8 финала дает еще пять бонусных баллов. Те, кто проходит в 1/4 финала, 1/2 финала и финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, зарабатывают по одному очку за каждый из трех упомянутых раундов.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 15,428 108 102,712 7 (5*) 2. Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 17,785 124,5 77,319 7 (5) 3. Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 14,833 89 73,749 6 (4) 4. Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 8,000 56 69,570 7 (3) 5. Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 10,000 60 54,915 6 (2) 6. РОССИЯ 10,416 9,666 11,500 9,200 11,600 58 52,382 5 (3) 7. Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 9,166 55 46,748 6 (1) 8. Украина 7,833 10,000 9,800 5,500 8,000 40 41,133 5 (2) 9. Бельгия 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 13 38,500 5 (0) 10. Турция 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 34 35,800 5 (1)

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