01:25 | Футбол — Лига Европы

Россия все равно останется шестой в рейтинге УЕФА

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Три поражения "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы (соответственно от "Атлетико" - 0:3 в Мадриде, "Лиона" - 0:1 в Москве и "Лейпцига" - 1:2 в гостях) не приведут к изменению позиции России в рейтинге УЕФА. Несмотря на неудачи всех этих команд, наша страна останется шестой в таблице коэффициентов и на этом месте завершит евросезон-2017/18.

Португальцам, пока сохранившим один клуб (лиссабонский "Спортинг"), уже не удастся обойти нас в рейтинге. Таким образом, в сезоне-2019/20 мы сможем, как и ближайшим летом, отправить в групповой турнир Лиги чемпионов первую команду России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового. (Александр БОБРОВ)

Результаты матчей и календарь Лиги Европы - здесь

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ

Клуб

Турнир

Сумма*

1. ЦСКА

ЛЧ/ЛЕ

18,45

2. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

16,2

3. Зенит

ЛЕ

6,605

4. Локомотив

ЛЕ

5,77

5. Краснодар

ЛЕ

0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. ЦСКА

ЛЧ/ЛЕ

13

4

17

2. Зенит

ЛЕ

15

0

15

3. Локомотив

ЛЕ

12

0

12

4. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

7

4

11

5. Краснодар

ЛЕ

3

0

3

Всего: 58 очков, 5 команд, коэффициент 11,600, 4-е место в сезоне.

Победа в матче отборочного раунда оценивается одним очком, ничья – 0,5 очка. Победа в матче группового турнира приносит два очка, ничья – одно. За выход в групповой турнир Лиги чемпионов каждый из его 32 участников получает по четыре бонусных очка. Выход в 1/8 финала дает еще пять бонусных баллов. Те, кто проходит в 1/4 финала, 1/2 финала и финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, зарабатывают по одному очку за каждый из трех упомянутых раундов.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Страна

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,000

20,214

23,928

20,142

15,428

108

102,712

7 (5*)

2. Англия

16,785

13,571

14,250

14,928

17,785

124,5

77,319

7 (5)

3. Италия

14,166

19,000

11,500

14,250

14,833

89

73,749

6 (4)

4. Германия

14,714

15,857

16,428

14,571

8,000

56

69,570

7 (3)

5. Франция

8,500

10,916

11,083

14,416

10,000

60

54,915

6 (2)

6. РОССИЯ

10,416

9,666

11,500

9,200

11,600

58

52,382

5 (3)

7. Португалия

9,916

9,083

10,500

8,083

9,166

55

46,748

6 (1)

8. Украина

7,833

10,000

9,800

5,500

8,000

40

41,133

5 (2)

9. Бельгия

6,400

9,600

7,400

12,500

2,600

13

38,500

5 (0)

10. Турция

6,700

6,000

6,600

9,700

6,800

34

35,800

5 (1)

Полностью рейтинг УЕФА – здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джаггер555

а смысл ти команды в лиги чемпионов иметь если не можем обыграть лузеров лион и лейпциг даже?

07:01

Posidelov87

в зенит только верится, остальные скорее всего проиграют снова.

06:29

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