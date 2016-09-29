"Рома" разгромила "Астру", "Аустрия" и "Виктория" победителя не выявили

"Рома" забила четыре безответных мяча "Астре" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу команды Спаллетти. В другом матче группа Е "Аустрия" и "Виктория" сыграли вничью.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа Е

"Рома" (Италия) - "Астра" (Румыния) - 4:0 (2:0)

Голы: Стротман, 15 (1:0). Фасио, 45+2 (2:0). Фабрисиу, 47 - в свои ворота (3:0). Салах, 55 (4:0).

Судья: Агаев (Азербайджан).

29 сентября. Рим. Стадион "Olimpico".

"Аустрия" (Австрия) - "Виктория" (Чехия) - 0:0

Судья: Битон (Шотландия).

29 сентября. Вена. Стадион "Ernst Happel".