Роберто Манчини: "Я - русский"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реал Сосьедад" выразил надежду на то, что питерцы одержат победу над сложным соперником. Также специалист подчеркнул, что постарается не допустить очередной победы над ним Эусебио Сакристана. Накануне испанский специалист напомнил, что в составе "Барселоны" в 1992 году обыгрывал Манчини и его "Сампдорию" в финале Кубка чемпионов.

– Закрытая крыша стадиона "Санкт-Петербург"? Так даже лучше, это пойдет на пользу газону, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Сакристан вспомнил 1992 год? Да, это был запоминающийся матч, несмотря на наше поражение. Я храню об этой игре хорошие воспоминания. Надеюсь, слова моего оппонента не сбудутся, и победу одержит "Зенит". Хотя, конечно, "Реал Сосьедад" – сильная команда.

Противостояние итальянской и испанской школ? Я – русский (смеется). И отношу себя к российской школе.

Трансляция матча "Зенит" - "Реал Сосьедад"