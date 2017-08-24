Роберто Манчини: "Я нуждаюсь в настоящем Дзюбе"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что Артем Дзюба сейчас не в лучших кондициях, но он по-прежнему нуждается в этом нападающем. Напомним, что 29-летний футболист в этом сезоне забитыми мячами не отметился, а в игре с "Утрехтом" (2:0 д.в.) вышел на замену.

– Что дал вам тренер Вуядин Бошков? Будучи игроком, он приезжал в Ленинград 56 лет назад с "Сампдорией".

– Этот человек сыграл большую роль в моей жизни и моей игровой карьере, – сказал Манчини. – Большую ее часть я провел в "Сампдории", выиграл с ней много титулов. Мне дорого все, связанное с этой командой. Это вся моя жизнь.

– Кажется, Дзюба не вписывается в скоростной футбол "Зенита". Он вообще вам нужен? Или от его ухода команда не сильно пострадает?

– Он действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в Дзюбе. Настоящем Дзюбе, которого я видел по телевизору еще до приезда в Россию. Форварде, который забивал много голов. В таком Дзюбе я нуждаюсь. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Утрехт"