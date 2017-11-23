23:35 23 ноября | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "О "Спартаке" начнем думать в пятницу"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Вардаром" (2:1) подчеркнул, что об игре против "Спартака" он начнет думать в пятницу.

- У "Спартака" на два дня больше отдыха перед игрой с "Зенитом". Считаете ли вы это преимуществом "Спартака"?

- Не можем думать сейчас о "Спартаке". Начнем рассуждать о нем в пятницу. Пока даже не задумывались о будущей игре. (Гоша ЧЕРНОВ)

Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Зенит - Вардар

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kot, kotoryi

пятница. начали уже?

00:04

SpaMan

За "литером вотки"?

23:41 23 ноября