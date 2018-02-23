Роберто Манчини: "Лейпциг" - молодая, но опытная команда"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что "Лейпциг" – одна из лучших немецких команд. Специалист также добавил, что питерцам в 1/8 финала Лиги Европы попался сложный соперник.
– Я бы не сказал, что нам повезло. "Лейпциг" – одна из лучших немецких команд, – цитирует клубная пресс-служба Манчини. – Они прошли "Наполи", и это довольно непросто. Это молодая, но опытная команда, очень сложный соперник для нас. К тому же они находятся на высокой позиции в таблице бундеслиги.
– Что "Зенит" сможет противопоставить сопернику?
– Я вам отвечу после двух сыгранных матчей.
Напомним, в пятницу, 23 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-23-roberto-manchini-rb-leyptsing-molodaya-no-opytnaya-komanda.htm
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Pleafant
Манчини озадачен тем,где взять ещё "автобус" в дополнение к тому,что был выставлен против Селтика.
23:57 23 февраля
igogohruhru
После двух сыгранных матчей.... – Так что, вы говорите, Зенит хотел противопоставить сопернику? - Ничего.
23:18 23 февраля
вэняляйнэн
РБ идёт в группе лидеров в Бундеслиге. От второго места их отделяет 2очка. Конечно Бундеслига днище для местных Експертов, но, на всякий случай, не безинтересный фактик: стоимость состава Лейпцига в 3(три) раза выше зенитовского. Ну там Наполи (лидера чемпионата Италии) только что вынесли. Фигня в общем.
17:54 23 февраля
-философ-
Вопреки-------------- Зря ты так! Сам за эти клубы не "топлю", но жеребьёвку никто не может обеспечить на своих условиях! Удачи российским клубам!
17:35 23 февраля
Вопреки
Как они любят завышать авторитет соперника... На случай если опять опозорятся ? Только Локомотиву и достался сильный соперник, остальных, даже "Ростов" может пройти. Как будто спонсор УЕФА (Газпром) соперников сам выбирал для Зенита и ЦСКА... как всегда самых слабых.. А еще увидите то, как "назначат" арбитров на матчи питерских и цсковских из дружественных России и "народному достоянию", земляков боссов этих клубов, сербов с чехами и турками с итальянцами (дружбанов Фурсенко и Манчини, Спалетти и Розетти) или израильтян. Достали наши "топы", тошнит от них - в России решают, в Европе спонсируют и этим покупают хорошие жеребьевки и лояльных арбитров.
17:12 23 февраля