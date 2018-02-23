Роберто Манчини: "Лейпциг" - молодая, но опытная команда"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что "Лейпциг" – одна из лучших немецких команд. Специалист также добавил, что питерцам в 1/8 финала Лиги Европы попался сложный соперник.

– Я бы не сказал, что нам повезло. "Лейпциг" – одна из лучших немецких команд, – цитирует клубная пресс-служба Манчини. – Они прошли "Наполи", и это довольно непросто. Это молодая, но опытная команда, очень сложный соперник для нас. К тому же они находятся на высокой позиции в таблице бундеслиги.



– Что "Зенит" сможет противопоставить сопернику?

– Я вам отвечу после двух сыгранных матчей.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".