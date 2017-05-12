Рио Фердинанд: "Сегодня ночью Байи точно не уснет из-за удаления"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после ответного полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:1) отметил, что защитник "красных дьяволов" Эрик Байи будет переживать о своем удалении. Футболист "МЮ" получил красную карточку на 89-й минуте встречи за удар Йона Гвидетти.

- Байи будет размышлять о том, что он сделал, - приводит Mirror слова Фердинанда. - Этой ночью он точно не уснет, потому что придется пропустить финал Лиги Европы. "МЮ" потерял своего лучшего защитника.