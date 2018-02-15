21:53 | Футбол — Лига Европы

Рико довел счет в матче "Спартак" - "Атлетик" до разгромного

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Полузащитник "Атлетика" Микель Рико забил третий мяч в ворота "Спартака" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Артем Ребров выбежал на перехват на край вратарской. Голкипер до мяча не добрался, последовал навес в штрафную. Илья Кутепов с "ленточки" вынес мяч на ногу Рико, тот пробил в касание по воротам красно-белых. 

Трансляция матча "Спартак" - "Атлетик"

 
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КОММЕНТАРИИ (19)
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michail.sus

Я болею за ЦСКА, но в Европе всегда и за Спартак, и за Зенит. Сейчас скажу честно: рад счёту. Спартак - это днище, дутый ЧАМПИОНА!!!!

22:28

Valentas

Даааааююя этот февраль 2018 запомню надолго-ОЛИМПИАДА- ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ПО ПОЛНОЙ ,БЕЛЫЙ ФЛАГ,Лига Колхоза в хоккее -ну и конечно весенний футбол-ну еще ВЧК Вагнера Иду к соседу с бутылкой хорошего коньяку-спорт смотреть до ЧМ -2018 по футболу не буду-но и там из группы не выдут

22:19

vit316

Пищевик своё ещё возьмёт. В чемпионате водокачки.

22:14

dintos

Наконец-то все увидели,какой на самом деле Карьера тренер.ТРЕНЕРИШКА.Команда к сезону абсолютно не готова.

22:12

dv2205

у нас в Северодвинске 18 февраля проводится чемпионат по метанию валенок -- приглашаю спартачей

22:08

Талантливый

Назаров доставил!))) Видимо, других вариантов нету!

22:06

vadgern

Ребров с Кутеповым слили Спартак В унитаз в ЛЕ.Гнать их поганой метлой

22:06

dv2205

простите нагло

22:05

dv2205

касво слвают чтобы честно не отвлекаясь стаь чемпионами ну или попасть в лигу чемпионов ведь там даже а участие дают денежку немалую -- идоры вы а не футболисты -- ждем 0-5

22:04

Солёный

А Мостовой рассуждает сейчас, что хрюши играют хорошо, у них никаких проблем не видно, просто не везет... я с ним согласен, у них никаких проблем, просто испанцы на классе их дрючат, вот и все... а так никаких проблем у хрюш действительно нет - играют как могут и даже улучшить нечем... ))))

22:02

poloskun

В Спартаке враг засел, любитель Реброва. Все - же было давно с ним понятно. Точно в администрации любовник.

22:01

shpasic

это багаж Аленичева разморозили.

22:01

Талантливый

Каррера, конечно, стратег, чивоужтам! Наладил свиням защиту, просто загляденье!)

22:00

инженер1958

В чемпионате опять за уши в Европу вытянут и опять срам! И так семнадцатый год подряд! Оборзела Москва со своим срамтаком.

21:59

Sasha_I

зачем Ребров сегодня в раме??? все три банки его!!!

21:57

Тарасено

Так держать, красавчики

21:57

sergant89

Да! 0-3 спам позорно сливает! Кутепова крассава, мне нравится этот парень! Почаще ему играть в центре обороны свинтака.

21:57

ЗЮК~

Это позор,но к лучшему.Всё равно шансов выиграть кубок не было.Чемпионат +КР.

21:57

shpasic

Ребров снова на пятёрку наиграет. не зря всё-таки Селихова взяли.

21:55

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