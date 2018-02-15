Рико довел счет в матче "Спартак" - "Атлетик" до разгромного

Полузащитник "Атлетика" Микель Рико забил третий мяч в ворота "Спартака" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Артем Ребров выбежал на перехват на край вратарской. Голкипер до мяча не добрался, последовал навес в штрафную. Илья Кутепов с "ленточки" вынес мяч на ногу Рико, тот пробил в касание по воротам красно-белых.
▶️ GOOOOOOL GOL GOL 0-3!!! Beautiful placement by Susa on the FK. Williams with the setup and Rico’s shot deflected in!!! #aupaathletic pic.twitter.com/roFbQQofIY– Peña Athletic Club California (@AthleticClubCal) 15 февраля 2018 г.
michail.sus
Я болею за ЦСКА, но в Европе всегда и за Спартак, и за Зенит. Сейчас скажу честно: рад счёту. Спартак - это днище, дутый ЧАМПИОНА!!!!
22:28
Valentas
Даааааююя этот февраль 2018 запомню надолго-ОЛИМПИАДА- ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ПО ПОЛНОЙ ,БЕЛЫЙ ФЛАГ,Лига Колхоза в хоккее -ну и конечно весенний футбол-ну еще ВЧК Вагнера Иду к соседу с бутылкой хорошего коньяку-спорт смотреть до ЧМ -2018 по футболу не буду-но и там из группы не выдут
22:19
vit316
Пищевик своё ещё возьмёт. В чемпионате водокачки.
22:14
dintos
Наконец-то все увидели,какой на самом деле Карьера тренер.ТРЕНЕРИШКА.Команда к сезону абсолютно не готова.
22:12
dv2205
у нас в Северодвинске 18 февраля проводится чемпионат по метанию валенок -- приглашаю спартачей
22:08
Талантливый
Назаров доставил!))) Видимо, других вариантов нету!
22:06
vadgern
Ребров с Кутеповым слили Спартак В унитаз в ЛЕ.Гнать их поганой метлой
22:06
dv2205
простите нагло
22:05
dv2205
касво слвают чтобы честно не отвлекаясь стаь чемпионами ну или попасть в лигу чемпионов ведь там даже а участие дают денежку немалую -- идоры вы а не футболисты -- ждем 0-5
22:04
Солёный
А Мостовой рассуждает сейчас, что хрюши играют хорошо, у них никаких проблем не видно, просто не везет... я с ним согласен, у них никаких проблем, просто испанцы на классе их дрючат, вот и все... а так никаких проблем у хрюш действительно нет - играют как могут и даже улучшить нечем... ))))
22:02
poloskun
В Спартаке враг засел, любитель Реброва. Все - же было давно с ним понятно. Точно в администрации любовник.
22:01
shpasic
это багаж Аленичева разморозили.
22:01
Талантливый
Каррера, конечно, стратег, чивоужтам! Наладил свиням защиту, просто загляденье!)
22:00
инженер1958
В чемпионате опять за уши в Европу вытянут и опять срам! И так семнадцатый год подряд! Оборзела Москва со своим срамтаком.
21:59
Sasha_I
зачем Ребров сегодня в раме??? все три банки его!!!
21:57
Тарасено
Так держать, красавчики
21:57
sergant89
Да! 0-3 спам позорно сливает! Кутепова крассава, мне нравится этот парень! Почаще ему играть в центре обороны свинтака.
21:57
ЗЮК~
Это позор,но к лучшему.Всё равно шансов выиграть кубок не было.Чемпионат +КР.
21:57
shpasic
Ребров снова на пятёрку наиграет. не зря всё-таки Селихова взяли.
21:55