Рико довел счет в матче "Спартак" - "Атлетик" до разгромного

Полузащитник "Атлетика" Микель Рико забил третий мяч в ворота "Спартака" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Артем Ребров выбежал на перехват на край вратарской. Голкипер до мяча не добрался, последовал навес в штрафную. Илья Кутепов с "ленточки" вынес мяч на ногу Рико, тот пробил в касание по воротам красно-белых.

▶️ GOOOOOOL GOL GOL 0-3!!! Beautiful placement by Susa on the FK. Williams with the setup and Rico’s shot deflected in!!! #aupaathletic pic.twitter.com/roFbQQofIY – Peña Athletic Club California (@AthleticClubCal) 15 февраля 2018 г.