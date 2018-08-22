"Рейнджерс" усилился форвардом Лафферти к матчу с "Уфой"

"Рейнджерс" объявил о переходе нападающего сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти. 30-летний игрок заключил с клубом двухлетний контракт. Ранее Лафферти выступал за "Харт оф Мидлотиан".

Как утверждает Sky Sports, игрок будет готов сыграть за "Рейнджерс уже завтра, 23 августа, против "Уфы" в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

Габаритный нападающий Лафферти (193 сантиметра) уже выступал за клуб из Глазго с 2008 по 2012 год. За это время он провел за команду 134 матча, забил 36 голов и сделал 19 результативных передач.

"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому ​времени