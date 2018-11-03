Рауль Рианчо: "Надеюсь, Зе Луиш и Фернанду поправятся к матчу с "Рейнджерс"

Тренерский штаб "Спартака" рассчитывает на возвращение в строй нападающего Зе Луиша и Фернанду к матчу Лиги Европы с "Рейнджерс", который состоится 8 ноября.

В субботу оба игрока тренировались по индивидуальной программе. Встречу 13-го тура чемпионата России с "Уралом" они пропустят.

– Надеюсь, они поправятся к четвергу – к матчу Лиги Европы, – сказал Рианчо.

Из-за травм Зе Луиш и Фернанду пропустили матч чемпионата России с "Рубином" (1:1, 29 октября) и встречу Кубка с "Анжи" (1:0, 1 ноября). (Илья Андреев)