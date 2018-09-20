"Рапид" – "Спартак": трансляция – в 19.55

В четверг, 20 сентября, "Спартак" начинает свой путь в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. В этом турнире столичная команда представить Россию в бронзового призера. И сегодня команда Массимо Карреры проведет игру в Вене с местным "Рапидом". Встреча в Австрии пройдет на арене Allianz Stadion и стартует в 19.55 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Рапид" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция