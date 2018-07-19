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"Пюник" Талалаева выбил "Вардар" из Лиги Европы, в матче сыграли шесть россиян


"Пюник" обыграл "Вардар" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 2:0. Армянский клуб возглавляет российский специалист Андрей Талалаев.

В составе "Вардара" 90 минут провел российский форвард Максим Максимов. За "Пюник" сыграли сразу пятеро россиян: вратарь Евгений Кобозев, защитники Максим Жестоков и Вячеслав Дмитриев, хавбек Денис Войнов и нападающий Виталий Стежко.

Кроме того, в составе армянского клуба появились Сероб Григорян​ (экс-"Крылья Советов"), Мохамед Конате (экс-"Урал"), Руслан Корян (ряд российских клубов, последний – "СКА-Хабаровск") и Максим Трусевич (ряд российских клубов, последний – "Тамбов").

Во втором раунде "Пюник" сыграет с казахстанским "Тоболом".

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Аполлон" (Кипр) – "Стумбрас" (Литва) – 2:0 (1:0)

Голы: Юсте, 7 (1:0). Юсте, 62 (2:0).

Первый матч – 0:1

"Вардар" (Македония) – "Пюник" (Армения) – 0:2 (0:0)

Голы: Бальде, 85 (0:1). Бальде, 89 (0:2).

Первый матч – 0:1

"Заря" (Молдавия) – "Гурник" (Польша) – 1:1 (1:0)

Голы: Гильерме, 7 (1:0). Смуга, 85 (1:1).

Первый матч – 0:1

"Жальгирис" (Литва) – "Клаксвик" (Фарерские Острова) – 1:1 (1:0)

Голы: Антал, 6 (1:0). Меллер Иверсен, 66 (1:1).

Первый матч – 2:1

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Ференцварош" (Венгрия) – 1:0 (1:0)

Гол: Атар, 45+1.

Первый матч – 1:1

"Динамо" Тб (Грузия) – ДАК (Словакия) – 1:2 (1:0)

Голы: Зивзивадзе, 41 (1:0). Байо, 86 (1:1). Байо, 90+4 (1:2).

Первый матч – 1:1

"Шахтер" С (Белоруссия) – "Конна'с Куэй" (Уэльс) – 2:0 (1:0)

Голы: Бакай, 24 – с пенальти (1:0). Бордачев, 83 (2:0).

Удаление: Оуэнс (К), 62.

Первый матч – 3:1

"Сарпсборг 08" (Норвегия) – "Вестманнайер" (Исландия) – 2:0 (1:0)

Голы: Аггер, 13 (1:0). Аггер, 82 (2:0).

Первый матч – 4:0

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-2/

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