23:47 8 ноября | Футбол — Лига Европы

"Привычный характер!". Фото из раздевалки "Краснодара"

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Пресс-служба "Краснодара", который переиграл "Стандард" в концовке матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1), поделилась командным фото из раздевалки.

Российский клуб сумел за три минуты переломить ход встречи: проигрывая по ходу матча со счетом 0:1, команда Мурада Мусаева забила два гола - на 79-й и 82-й минутах.

- Привычный характер!, - говорится в сообщении пресс-службы.

"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице группы J, набрав 9 очков в 4-х матчах. "Стандард" с шестью очками располагается на третьей строчке.

Краснодар - Стандард Л

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