"Привычный характер!". Фото из раздевалки "Краснодара"

Пресс-служба "Краснодара", который переиграл "Стандард" в концовке матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1), поделилась командным фото из раздевалки.
Российский клуб сумел за три минуты переломить ход встречи: проигрывая по ходу матча со счетом 0:1, команда Мурада Мусаева забила два гола - на 79-й и 82-й минутах.
- Привычный характер!, - говорится в сообщении пресс-службы.
"Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице группы J, набрав 9 очков в 4-х матчах. "Стандард" с шестью очками располагается на третьей строчке.
Привычный характер! 🔥🔥🔥#КраснодарСтандард #СПобедой pic.twitter.com/wgh6fnkpoI– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 ноября 2018 г.
Опрос
"Зенит", "Спартак" и "Краснодар": у кого больше шансов на успех в Лиге Европы?
Загрузка...