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23:26 | Футбол — Лига Европы

Привет Оспине! Курьезный гол "Кельна" в ворота "Арсенала"

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Нападающий "Кельна" Джон Кордоба открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против "Арсенала". На 10-й минуте встречи колумбиец воспользовался грубейшей ошибкой голкипера хозяев поля Давида Оспины и отправил мяч в сетку ворот своего соотечественника ударом с 35 метров.

Напомним, что матч был отложен на час "в интересах безопасности болельщиков".

Безумие фанатов "Кельна" в Лондоне. Что происходит

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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crazysun78

почему у меня твиттеровские медиафайлы не воспроизводятся?? че за ерунда, кто знает??

23:45