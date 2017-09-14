Привет Оспине! Курьезный гол "Кельна" в ворота "Арсенала"

Нападающий "Кельна" Джон Кордоба открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против "Арсенала". На 10-й минуте встречи колумбиец воспользовался грубейшей ошибкой голкипера хозяев поля Давида Оспины и отправил мяч в сетку ворот своего соотечественника ударом с 35 метров.

Напомним, что матч был отложен на час "в интересах безопасности болельщиков".

Безумие фанатов "Кельна" в Лондоне. Что происходит