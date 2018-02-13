19:59 | Футбол — Лига Европы

Посольство РФ в Сербии оказывает помощь в связи со смертью болельщика ЦСКА в Белграде


Посольство РФ в Сербии оказывает помощь в связи со смертью болельщика ЦСКА в Белграде.

– Посольство в полной мере взаимодействует с местными органами для принятия всех необходимых мер, для чего задействованы все службы – приводит ТАСС заявление пресс-службы дипмиссии. – Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину.

Напомним, что перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" – ЦСКА от остановки сердца скончался поклонник армейцев Алексей, известный в фанатской среде как "Леха Страус".

Трансляция матча "Црвена Звезда" – ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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