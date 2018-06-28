Поле "Уфы" проверили на соответствие уровню Лиги Европы

Специалисты ФИФА провели тестирование поля стадиона "Нефтяник", на котором играет "Уфа", на соответствие уровню Лиги Европы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт "Уфы".

- Наши тесты должны ответить на вопрос, соответствует ли поле вашего стадиона стандартам проведения матчей Лиги Европы, - заявил представитель проверочной комиссии Ник Лив. - Мы проверяем не только физико-механические показания поля, но и материалы, из которых оно сделано. Для того, что поле прошло сертификацию ФИФА, нужна проверка всего комплекса собранных данных.

После двух дней тестов Лив заявил, что не обнаружил принципиальных недостатков поля.

Напомним, уфимский клуб в прошлом сезоне занял шестое место в РФПЛ и завоевал право выступить в Лиге Европы. Соперником российского клуба станет победитель пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) и "Домжале" (Словения). Свои матчи "Уфа" проведет 26 июля дома и 2 августа в гостях.