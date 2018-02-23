13:14 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Переводчик "Спартака": "Это была шпана, напали на меня сзади..."

3

Переводчик "Спартака" Артем Фетисов прокомментировал нападение на себя со стороны фанатов "Атлетика" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. Ранее он написал в Инстаграме: "Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты".

– Что тут сказать? Я никого не хочу сейчас выделять. Было и было. Грубо говоря, ничего не случилось. Сейчас не хочется об этом...– сказал Фетисов.

На переводчика "Спартака" совершено нападение в Бильбао

При этом вы написали, что на вас напали исподтишка...

– Ну да. Сзади... Все произошло недалеко от гостиницы. Не суть. Мне уже нечего, на самом деле, сказать. Просто так получилось. Вот и все.

– Но ведь нападения фанатов "Атлетика" были совершено необоснованными?

– Ну... Это была шпана. Я никого сейчас не хочу выделять. Вот и все. Сейчас все нормально со здоровьем.

– При этом испанские СМИ пишут, что, напротив, спартаковские болельщики вели себя как варвары и страшно приезжать на чемпионат мира.

– А что им сейчас еще писать? У каждого своя правда... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kostromich

кто-то заставляет ? пусть не приезжают!

17:06 23 февраля

_Металлург_

жИм-жИм сейчас у испанцев, вот пресса и подняла вой.

13:42 23 февраля

toni1983

Чёто ты заикаться начал! Жым-жым???

13:33 23 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!