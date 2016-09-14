Паулу Миранда: "Зальцбургу" будет тяжело – "Краснодар" не просто так попал в Лигу Европы"

Защитник "Зальцбурга" Паулу Миранда в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" подчеркнул, что поединок будет тяжелым. При этом, по словам Миранды, австрийская команда рассчитывает на победу.

– Безусловно, это будет тяжелый для нас матч, "Краснодар" не просто так квалифицировался в Лигу Европы. У соперника сильный состав, но и у нас много потенциала, мы сделаем все, чтобы победить.