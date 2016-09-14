18:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Паулу Миранда: "Зальцбургу" будет тяжело – "Краснодар" не просто так попал в Лигу Европы"

0
0
0
2

Защитник "Зальцбурга" Паулу Миранда в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" подчеркнул, что поединок будет тяжелым. При этом, по словам Миранды, австрийская команда рассчитывает на победу.

– Безусловно, это будет тяжелый для нас матч, "Краснодар" не просто так квалифицировался в Лигу Европы. У соперника сильный состав, но и у нас много потенциала, мы сделаем все, чтобы победить.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

цска 19781978

Я бы сказал-разорвет

19:20

баламошка

В смысле "тяжело"? Да Краснодар вас растерзает.

19:00

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ