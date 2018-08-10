Ответный матч между "Зенитом" и минским "Динамо" покажет "Матч ТВ"

Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо", который состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе телеканала. Комментировать встречу будут Михаил Поленов и Павел Богданов.

Первая игра, прошедшая в Минске в четверг и завершившаяся победой "Динамо" со счетом 4:0, на российском ТВ не транслировалась. В России ее на своем официальном сайте показывал "Зенит".

Матч "Зенит" – "Динамо" (Минск) пройдет при пустых трибунах в связи с санкциями, наложенными на петербургский клуб УЕФА за поведение болельщиков на мартовском матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). (Илья АНДРЕЕВ)

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция в 20.00

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