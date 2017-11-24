Определены 16 участников 1/16 финала Лиги Европы

После завершения 5-го тура группового турнира Лиги Европы стали известны 16 участников 1/16 финала Лиги Европы. Среди них окажется "Зенит", который занимает первое место в группе L.

На данный момент в 1/16 финала Лиги Европы вышли: "ЗЕНИТ" (Россия), "Вильярреал"*, "Реал Сосьедад" (обе - Испания), "Лацио"*, "Милан"*, "Аталанта" (все - Италия), "Ницца"**, "Лион" (обе - Франция), "Эстерсунд" (Швеция), "Зальцбург" (Австрия)*, "Арсенал" (Англия)*, "Стяуа" (Румыния), "Виктория" (Чехия), "Брага" (Португалия), "Динамо" К (Украина) и "Партизан" (Сербия).

* - команда займет 1-е место в группе;

** - команда займет 2-е место в группе.