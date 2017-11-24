Определены 16 участников 1/16 финала Лиги Европы

После завершения 5-го тура группового турнира Лиги Европы стали известны 16 участников 1/16 финала Лиги Европы. Среди них окажется "Зенит", который занимает первое место в группе L.
На данный момент в 1/16 финала Лиги Европы вышли: "ЗЕНИТ" (Россия), "Вильярреал"*, "Реал Сосьедад" (обе - Испания), "Лацио"*, "Милан"*, "Аталанта" (все - Италия), "Ницца"**, "Лион" (обе - Франция), "Эстерсунд" (Швеция), "Зальцбург" (Австрия)*, "Арсенал" (Англия)*, "Стяуа" (Румыния), "Виктория" (Чехия), "Брага" (Португалия), "Динамо" К (Украина) и "Партизан" (Сербия).
* - команда займет 1-е место в группе;
** - команда займет 2-е место в группе.
- Партизан (Футбол)
- Зенит СПб
- Милан (Футбол)
- Динамо Киев
- Арсенал Лондон
- Ницца
- Лацио
- Лион
- Брага
- Стяуа
- Вильярреал
- Реал Сосьедад
- Аталанта
- Виктория Пльзень
- Зальцбург
- Эстерсунд (футбол)