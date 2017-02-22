Оливье Десхахт: "Шансы "Зенита" и "Андерлехта" на выход в 1/8 Лиги Европы - 50 на 50"

Защитник "Андерлехта" Оливье Десхахт в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что сине-бело-голубые обладают сильным составом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По его словам, оба клуба имеют равные шансы на выход в следующую стадию турнира.

- У вас 97 игр за "Андерлехт", хотелось бы сыграть сотый матч как можно быстрее? - вопрос Десхахту.

- Конечно. Правда, сейчас в первую очередь надо обыграть "Зенит". А сыграть сто матчей за "Андерлехт" - это мечта. По-другому и не скажешь.

- Вам 36 лет, как удается держаться на плаву?

- Каждый матч для меня - как последний. Хотя и правда нахожусь в возрасте выше среднего, особенно для Лиги Европы, но это придает дополнительные силы. Даже тренируюсь более настойчиво и сосредоточенно, чем когда был молод.

- В свое время вы уже дважды играли против "Зенита". Насколько изменился состав соперника?

- В прошлом составе были Халк и Витсель. Сейчас клуб произвел ряд громких трансферов и вновь получил очень хороших игроков. То, что в прошлый раз "Зенит" оказался сильнее нас, было оправдано. Сейчас шансы на выход в следующий раунд - 50 на 50.