"Олимпия" разгромила ХИК в Лиге Европы

Словенская "Олимпия" уверенно обыграла финский ХИК (4:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В первом матче команда также победила - 3:0.
В следующем раунде "Олимпия" сыграет со "Спартаком" из Трнавы.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
"ХИК" (Финляндия) - "Олимпия Л" (Словения) - 1:4 (0:1)
Голы: Абасс, 20 (0:1). Аврамовски, 72 (0:2). Рафинья, 75 - в свои ворота (0:3). Крисантус, 85 (1:3). Бркич, 90+2 - с пенальти (1:4).
Судья: Арановский (Украина).
16 августа. Хельсинки. Стадион "Telia 5G (Sonera Stadium)".
Первый матч – 3:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/