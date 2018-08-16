"Олимпия" разгромила ХИК в Лиге Европы

Словенская "Олимпия" уверенно обыграла финский ХИК (4:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В первом матче команда также победила - 3:0.

В следующем раунде "Олимпия" сыграет со "Спартаком" из Трнавы.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

"ХИК" (Финляндия) - "Олимпия Л" (Словения) - 1:4 (0:1)

Голы: Абасс, 20 (0:1). Аврамовски, 72 (0:2). Рафинья, 75 - в свои ворота (0:3). Крисантус, 85 (1:3). Бркич, 90+2 - с пенальти (1:4).

Судья: Арановский (Украина).

16 августа. Хельсинки. Стадион "Telia 5G (Sonera Stadium)".

Первый матч – 3:0